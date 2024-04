Gefälschte Mails Achtung, Post vom Promi!

Kann man offenbar. „Manche denken sich in dem Moment fälschlicherweise, dass es eine einmalige Chance ist, viel Geld zu bekommen“, meint Ralf Scherfling, Phishing-Experte der Verbraucherzentrale NRW. Und selbst solche Menschen, die eine Betrugsmasche dahinter vermuten, sind mitunter neugierig und antworten, um zu sehen, was dann passiert. „Kriminelle perfektionieren ihre Täuschungen, um zu verhindern, dass die Zielperson die Tarnung durchschaut. So werden aktuelle E-Mails und Webseiten von legitimen Unternehmen so gut imitiert, dass diese vom Original kaum zu unterscheiden sind“, sagt Margit Schneider, die das Sicherheitsmanagement bei der Euro-Kartensysteme GmbH verantwortet. Außerdem würden gezielt die menschliche Psyche manipuliert und „Stressreaktionen, Überraschungsmomente, Respekt vor Autorität, Hilfsbereitschaft, Ängste oder einfach nur der Wunsch, alles richtig zu machen, ausgenutzt“. Die Kriminellen bauen Handlungsdruck auf und versuchen so, Unsicherheit zu schüren.