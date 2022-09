Machtmissbrauch der Ölkonzerne : Endlich endet der Tankrabatt

Hohe Preise am Donnerstag. Foto: dpa/Soeren Stache

Meinung Düsseldorf Shell und Co. haben sich genau so schlecht verhalten, wie die Bürger befürchtet haben. Das ist kein Grund, den Tankrabatt zu verlängern, er war klima- und sozialpolitisch ein Fehlschlag. Es ist aber ein Auftrag an das Kartellamt, endlich für Wettbewerb zu sorgen.