Düsseldorfer Handelskonzern : Machtkampf mit Kretinsky – Altaktionäre der Metro kaufen zu

Düsseldorf Knapp ein halbes Jahr, nachdem sie ihren Anteil an der Metro aufgestockt hatten, bauen die Altaktionäre ihren Einfluss beim Handelskonzern aus. Die Meridian Stiftung, in der die Anteile der Familie Schmidt-Ruthenbeck stecken, und die Beisheim Holding haben weitere Aktien zugekauft und halten nun zusammengerechnet 23,06 Prozent der Metro-Stammaktien.

Weil beide Aktionäre bereits im August ihre Stimmrechte gebündelt haben, hat ihre Position deutlich an Gewicht gewonnen. Manche interpretieren den erneuten Zukauf als Kampfansage an EP Global Commerce, mit knapp 30 Prozent größter Anteilseigner der Metro. Das Unternehmen wird kontrolliert von dem tschechischen Investor Daniel Kretinsky und dessen slowakischem Partner Patrik Tkac. Kretinsky wollte schon einmal die Mehrheit an der Metro übernehmen, scheiterte mit seinem Angebot aber mehr oder weniger krachend. Zuvor hatten sich die Altaktionäre sowie der Vorstand und der Aufsichtsrat der Metro gegen die Machtübernahme durch Kretinsky ausgesprochen.