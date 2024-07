Luftfahrtgeschäft Lufthansa muss Ticketpreise senken

Der Vorstand zeigte nach Regionen, wo die Preise aktuell am stärksten sinken: Auf Routen nach Nordamerika ging der durchschnittliche Erlös pro Passagierkilometer („­Yield“) um 2,6 Prozent nach unten, in Europa sind es 3,7 Prozent. Nach Afrika blieben die Preise stabil, aber bei den Routen nach Asien und in den Pazifik sank der Wert um 9,9 Prozent. Gerade chinesische Airlines würden stärker als vor einem oder zwei Jahren um Passagiere werben, berichtete der Vorstand. Entsprechend verschärfe sich die Konkurrenz.