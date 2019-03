Flugboom : Airlines befürchten neues Sommerchaos

Von Reinhard Kowalewsky Das Wachstum im Luftverkehr in 2019 wird groß sein, viele Flugausfälle drohen. Die Flughäfen wie auch Köln und Düsseldorf drängen auf schnellere Sicherheitskontrollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Reinhard Kowalewsky

Airlines und Flughäfen geben sich große Mühe, 2019 ein Chaos im Luftverkehr wie 2018 zu vermeiden, die Politik und die Deutsche Flugsicherung (DFS) kommen jedoch nur langsam voran. Dies ist Ergebnis des zweiten Luftfahrtgipfels der Bundesregierung in Hamburg. Darum befürchten nun die Luftfahrtgesellschaften wie Condor und Lufthansa sowie die Airports, dass es zu Ostern und im Sommer erneut viele Verspätungen und Flugausfälle geben wird. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) räumt ein, dass die Lage schwierig sei: „Wir haben in der Luftfahrt noch nicht die Flughöhe erreicht, die wir erwarten. Deshalb werden wir auch im Sommer 2019 mit Ruckeleien in den Abläufen rechnen müssen.“

Gemeint ist, dass die DFS dieses Jahr rund vier Prozent mehr Flugbewegungen in Deutschland erwartet, nachdem es im Vorjahr den Rekordwert von 3,4 Millionen Flügen gab. Doch weil die DFS viel zu wenige neue Fluglotsen ausgebildet hat, drohen noch größere Engpässe am Himmel. Es sei „mit keiner Verbesserung der Verspätungssituation“ zu rechnen, sagt Matthias Maas, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Fluglotsen. Er ergänzt, dass er im Schnitt fünf Minuten Verspätung bei Flügen erwartet, das könne dann die Flugpläne „durcheinanderwirbeln“.

Info Die Probleme des Luftverkehrs Foto: dpa/Marcel Kusch Krise 2018 stieg die Zahl der ausgefallenen oder stark verspäteten Fluge gegenüber 2016 um 55 Prozent auf 242.000.



Ursache Eurowings und andere Airlines hatten Probleme, Jets von Air Berlin zu übernehmen, Flugpläne waren zu eng. Es gibt zu wenige Fluglotsen, der Verkehr steigt schnell.

Info Foto: dpa/Marcel Kusch

Wie Lufthansa und Eurowings versuchen, erneutes Chaos zu vermeiden, berichtete in Hamburg Detlev Kayser. Er ist seit Januar Lufthansa-Vorstand und soll sich fast nur um zuverlässigere Abläufe kümmern.

Der Konzern halte diesen Sommer 37 Reserveflugzeuge bereit, um verspätete Jets ersetzen zu können, die Flugpläne würden weniger eng gestrickt. Jetzt sei wichtig, dass der Staat für eine bessere Flugsicherung und schnellere Kontrollen sorge. „Fliegen muss sicher und zuverlässig sein“, so Kayser.

Wie die Branche kämpfen, muss zeigte ein Zwischenbericht über 25 schon im November beim ersten Luftfahrtgipfel vereinbarte Schritte für einen besseren Luftverkehr.

In Düsseldorf und an anderen Airports soll es mehr Kontrollstellen für schnelle Passkontrollen geben (“EasyPass“). Auch diesen Sommer sollen viele hundert Flüge pro Tag in niedrigeren Höhen fliegen, um Staus zu vermeiden. An mehreren Airports wie Düsseldorf wurden Flächen umgewidmet, um mehr Platz für die Passagierkontrollen zu haben. An Airports sollen Passagiere deutlich besser informiert werden, welche Kontrollspuren gerade frei sind – da hat Düsseldorf auch investiert. „Auch wenn der Sommer erneut anspruchsvoll für die Branche werden wird, sind wir auf einem guten Weg“, sagt Düsseldorfs Flughafenchef Thomas Schnalke.

Doch einige Projekte kommen nur langsam voran. Die Airports wie auch Köln und Düsseldorf fordern, dass sie Firmen zur Kontrolle von Passagieren direkt beaufsichtigen können statt über die Bundespolizei. Das soll ein Gutachten prüfen. Die Airports und die NRW-Landesregierung drängen auf den Einsatz moderner Geräte zum Durchleuchten von Passagieren, doch das verzögert sich. „Gemessen daran, wie wichtig zügige Kontrollen sind, kommt der Bund nicht voran“, sagt Bernd Reuther, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Wesel.