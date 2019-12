Vorstandsumbau : Lufthansa trennt sich von Personalchefin

Frankfurt Die Fluggesellschaft baut ihren Vorstand um, in dem es neben dem Personalwechsel auch neue Zuständigkeiten gibt. Zudem rückt die Eurowings noch näher an die Mutter heran. Langstreckenflüge ab Düsseldorf verlieren an Bedeutung.

Lufthansa führt Eurowings schon einige Zeit immer enger an den Mutterkonzern heran: Schon vor Monaten wurde entschieden, dass Lufthansa-Experten die Langstreckenflotte von Eurowings managen, weil es zu viele Verspätungen gab. Dann verlagerte Eurowings drei der ursprünglich sieben Langstreckenjets von Düsseldorf nach Frankfurt beziehungsweise München, weil dort der Zubringerverkehr über Lufthansa-Flugzeuge besser läuft als am Rhein über die deutlich kleinere Eurowings-Flotte. Und: Neuerdings wird die Langstrecke von Eurowings in Düsseldorf mit Flügen beispielsweise nach New York, Miami, Havanna und Punta Cana (Dominikanische Republik) auch über die Online-Seite von Lufthansa vermarktet. Buchungen über die Eurowings-Home-Page sind aber weiterhin möglich. Die stärkere Anbindung von Eurowings an Lufthansa bedeutet, dass der Konzern Langstreckenflüge immer mehr über seine großen Drehkreuze Frankfurt, München und Zürich abwickelt und in Düsseldorf Kapazitäten abzieht. „Es ist für Lufthansa gewinnbringender, ihre Ferienflug-Jets an den großen Drehkreuzen mit Umsteigern aufzufüllen als in Düsseldorf nur teilweise ausgelastete Flugzeuge starten zu lassen“ sagt Wissel.