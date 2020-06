Konzernkrisen : Lufthansa-Rettung wird Zitterpartie

Frankfurt/München Der Großaktionär Heinz Hermann Thiele lehnt einen zu starken Staatseinfluss ab. Nun könnte er auf der Hauptversammlung blockieren. Der Bund will dagegen keine neuen Gespräche führen. In Düsseldorf wackeln derweil 120 Jobs.

Theile lehnt vor allem ab, dass der Bund zwei Aufsichtsräte bei der Lufthansa besetzen und 20 Prozent der Aktien zum Billigpreis bekommen soll. Den niedrigen Einstiegspreis hat das Bundesfinanzministerium durchgesetzt, weil die Lufthansa ohne Staatskredite schon in wenigen Wochen in Insolvenz gehen müsste. Der Staat will von einer denkbaren Erholung des Lufthansa-Aktienkurses in einigen Jahren mitprofitieren