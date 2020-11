Verkehr : Lufthansa-Verlust bei 5,6 Milliarden Euro – 14.000 Jobs weg

Die Lufthansa-Flotte wird um mehr als 100 Jets reduziert. Foto: dpa/Andreas Arnold

Frankfurt Die Corona-Krise trifft den Konzern heftig. Tickets im Wert von zwei Milliarden Euro wurden erstattet. Aber 2021 soll es aufwärts gehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Reinhard Kowalewsky

Trotz verheerender Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres hofft die Lufthansa 2021 auf eine deutliche Verbesserung der Lage. Das sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstag bei der Erläuterung der Zahlen. Er rechne damit, dass das Geschäft auch im Winter schwierig bleibt, man werde nur rund 20 Prozent der Kapazitäten des Vorjahres anbieten. Aber in 2021, so hofft er, würden wieder rund 50 Prozent so viele Tickets wie 2019 verkauft werden.

Weil die Passagierzahl wegen der Corona-Krise in den ersten neun Monaten um 71 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen ist, stand unter dem Strich ein Konzernverlust von 5,6 Milliarden Euro. 1,4 Milliarden Euro davon entfallen auf Abschreibungen auf 110 Jets, die die Lufthansa außer Betrieb nimmt.

Nachdem es im Sommer etwas bergauf ging, haben immer neue Reisewarnungen die Auslastung der Jets seit September wieder deutlich unter 50 Prozent getrieben. „Wir stehen am Anfang eines Winters, der hart sein wird“, so Spohr. Der Vorstandschef berichtete, im Lauf des vergangenen Jahres habe man die Zahl der Mitarbeiter um rund 14.000 auf 124.500 gesenkt. Das reduziere die jährlichen Personalkosten um 900 Millionen Euro. Große Teile der Belegschaft würden bis Ende 2021 in Kurzarbeit bleiben. Durch Teilzeitarbeit und niedrigere Löhne hofft er, rund 100.000 Stellen dauerhaft halten zu können. Weil Gespräche über andere Tarifverträge und das Streichen von Stellen mit den Gewerkschaften Verdi (Boden) und Vereinigung Cockpit (Piloten) nicht vorankommen, spricht der Vorstand nun auch direkt mit den Betriebsräten. „Die Verhandlungen laufen langsamer, als die Krise erfordert“, mahnte Spohr. Es geht auch um Sozialpläne für 1100 Piloten und 2800 Bodenmitarbeiter, die 2021 gehen sollen. Spohr gab sich optimistisch, dass Lufthansa die Krise übersteht. Die liquiden Mittel liegen auch dank Staatshilfe bei zehn Milliarden Euro. Spohr will den Abfluss flüssiger Mittel im vierten Quartal auf 350 Millionen Euro begrenzen. Im dritten Quartal lag das Defizit an freien Mitteln bei katastrophalen 2,1 Milliarden Euro. Zwei Milliarden Euro musste die Lufthansa für stornierte Tickets erstatten.

Solch hohen Rückzahlungen würden in den nächsten Jahren nicht mehr notwendig sein, sagte Spohr. Denn der Konzern habe im dritten Quartal in vielen Monaten aufgelaufene Forderungen ausgleichen müssen, deren Auszahlung er trotz massiver Kritik von Verbraucherschützern verzögert hatte. Künftig könnten neue Stornos dagegen in der Regel aus den jeweiligen Einnahmen für neue Tickets bezahlt werden.

Damit die Luftfahrt wieder in Gang kommt, hofft Spohr auf andere Regeln zum Reisen. Quarantäneregeln sollten wegfallen, Reisende sollten vor ihrem Abflug auf das Coronavirus getestet werden, schlägt die Branche vor. Außerdem hofft Lufthansa, dass sich Deutschland und die USA darauf einigen, dass wieder mehr Flugverkehr auf dem Nordatlantik möglich wird. Aktuell fliegt Lufthansa nur einen Notflugplan nach Nordamerika und in andere Ziele in Übersee.