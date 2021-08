Sorge vor Preisdumping der Wettbewerber aus Istanbul/Dubai : Lufthansa hofft auf Öko-Kerosin

Ein Tanklager für Kerosin am Düsseldorfer Flughafen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Frankfurt Durch einen ambitionierten Vorstoß will Konzernchef Spohr Flüge klimaneutral machen. Die Weltluftfahrtorganisation IATA soll die Politik auf ein Investitionsprogramm für grünes Kerosin drängen.Das könnte Lufthansa dann ersparen, zu hohe Ökoabgaben zu zahlen.

Um sich der immer härteren Kritik an der Belastung des Klimas durch die Luftfahrt entgegenzustemmen, drängt die Lufthansa darauf, dass die Produktion von synthetischem Kerosin sehr schnell stark erhöht wird. Unter anderem auch angetrieben von den Deutschen, will der Weltluftfahrtverband IATA im Oktober eine entsprechende Initiative in Boston vorstellen. Das sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in der Frankfurter Konzernzentrale bei einem Gespräch mit Journalisten.

Ziel des Vorhabens soll es sein, dass in einer oder mehrerer Regionen mit Hilfe von Solar- oder Windenergie Kerosin so hergestellt wird, dass es bei der Produktion genausoviel CO 2 aus der Atmosphäre entnimmt, wie dann beim Verbrennen wieder ausgestoßen wird. Spohr, ein Wirtschaftsingenieur, machte klar, dass die Politik sich genau überlegen müsse, wie sie einen höheren Einsatz von solch „grünem“ Treibstoff dann fördere. Aktuell verbrenne die Lufthansa selbst als größte Nutzerin von synthetischem Kerosin in Europa pro Jahr eine Menge von rund 10.000 Tonnen im Jahr.. Das würde reichen, um 100 große Jets von Deutschland nach Nordamerika fliegen zu lassen, andererseits würde alleine Lufthansa in normalen Zeiten so viele Flüge an nur einem Tag auf dem Nordatlantik durchführen. „Wir brauchen also noch einen enormen Fortschritt, um voranzukommen“, so Konzenchef Spohr.Die Politik müsse aktiv werden, die Airlines alleine könnten ein solches Programm nicht schultern.

Scharf wehrte er sich gegen Überlegungen, dass die EU einseitig festlegen könnte, das teurere synthetische Kerosin bei Abflügen ab Europa in großen Mengen beizumischen. Denn dann würde drohen, dass Airlines Langstreckenflüge nach Asien abwickeln, indem sie zuerst einen relativ kurzen Zubringerflug nach Istanbul oder Dubai anbieten, um ab dort dann mit billigem traditionellem Kerosin weiter zu fliegen. „Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen.“ Airlines außerhalb der EU dürften Regeln zum Einsatz von grünem Kerosin nicht einfach ausweichen können.

Spohr zeigte sich erfreut, dass der Konzern diesen Sommer bereits wieder rund halb so viele Passagiere wie im Jahr 2019 vor der Krise hatte. „Wir glauben, auf dem richtigen Weg zu sein“, ergänzte er. Nun rechne er aber mit einem „langen, kalten Winter“, bei dem die Buchungen wohl wieder abrutschen könnten, auch weil weiterhin unklar ist, wann die USA wieder die Grenzen öffnen.