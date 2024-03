Eurowings-Tickets teurer Lufthansa meldet sich zurück

Ungeachtet des Arbeitskampfs beim Bodenpersonal geht es Lufthansa so gut wie lange nicht. Nachdem vergangenes Jahr 13.000 Beschäftigte neu angeheuert wurden, sollen dieses Jahr noch einmal so viele Einstellungen dazu kommen. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 35,4 Milliarden Euro. Die Schulden sanken um 17 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Und der operative Gewinn verdoppelte sich fast auf 2,7 Milliarden Euro – nur zweimal meldete der Kranichkonzern bisher so gute Zahlen. „Ich hätte nie gedacht, dass wir uns so gut wieder erholen“, sagte Vorstandschef Spohr voller Freude. Bei Verdi heißt es dagegen, nach dem sehr hohen Tarifabschluss für die Piloten müsste auch das Bodenpersonal ein größeres Stück vom Kuchen haben: „Es ist niemandem vermittelbar, dass dieser Konzern ein Rekordjahresergebnis verkündet und Beschäftigte am Boden mit Stundenlöhnen von teils 13 Euro nicht einmal mehr wissen, wie sie in den teuersten Städten Deutschlands über die Runden kommen“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky.