Festgefahrener Tarifkonflikt : Lufthansa bietet Gewerkschaft Schlichtung an – Ufo lehnt ab

Berlin Im Tarifstreit mit den Flugbegleitern bietet die Lufthansa der Ufo eine "große" Schlichtung an. Die Gewerkschaft lehnt jedoch ab – weil es keine ausreichende Rechtssicherheit gebe.

Bei der Lufthansa gibt es weiterhin keine umfassende Schlichtung für den Tarifkonflikt der Flugbegleiter. Die Kabinengewerkschaft Ufo warf dem Unternehmen am Donnerstag vor, die Verhandlungen zu einer Schlichtungsvereinbarung in den vergangenen beiden Tagen nicht ernsthaft geführt zu haben.

Die Lufthansa war am Donnerstagmorgen in dem festgefahrenen Tarifkonflikt einen Schritt auf die Flugbegleitergewerkschaft Ufo zugegangen. Die Fluggesellschaft hatte mitgeteilt, sie biete der Gewerkschaft an, „auch ohne verbindliche Friedenspflicht bei den Tochter-Fluggesellschaften Eurowings, Germanwings und CityLine den umfassenden Schlichtungsprozess zu beginnen“. So sollte der Einstieg in eine große Schlichtung mit Ufo ermöglicht werden.