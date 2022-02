750 neue Jobs bei Eurowings : Die Lufthansa beendet den Jobabbau

Ein Airbus A319 der Lufthansa-Tochter Eurowings in Düsseldorf. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf/Köln Die Nachfrage nach Tickets steigt schnell. Auch das Langstreckengeschäft boomt, nur nicht ab Düsseldorf. Und beim Börsenwert liegt der Hauptwettbewerber in Europa weit vorne.

Zwei Jahre, nachdem Corona ausbrach und dann Lufthansa so schlimm traf wie wenige andere Unternehmen Europas, sieht das aus Frankfurt gesteurte Unternehmen sich wieder auf leichtem Wachstumskurs. Dies zeichnet sich zwei Wochen vor der Bilanzpräsentation am 3. März ab. So steht für den Vorstand fest, dass es keinen weiteren großen Jobabbau geben wird, schreibt das „Handelsblatt“. Informierte Kreise bestätigen den Bericht, wobei Vorstandschef Carsten Spohr allerdings noch immer von den Piloten Zugeständnisse fordert.

Tatsächlich hat Spohr die Zahl der Arbeitsplätze im Konzern bereits von 138.000 auf 107.000 Ende September 2021 gesenkt. Insgesamt hatte er angekündigt, Lufthansa solle nach der Pandemie nur noch rund 100.000 Arbeitsplätze haben, doch die Nachfrage zieht aktuell so schnell an, dass im Sommer die Belegschaft knapp werden könnte. „Eigentlich hätte Lufthansa den Abbau von Leuten schneller schaffen müssen“,sagt der Hamburger Unternehmensberater Gerald Wissel, „jetzt könnten sie mit der anziehenden Nachfrage eventuell nicht mithalten.“

Mehrere Faktoren treiben das Wachstum von Europas größter Airline an. Seit im November die USA wieder öffneten, ziehen die Buchungen Richtung Nordamerika stark an. Für touristische Fernstrecken geht gleichzeitig Eurowings Discover in Frankfurt und München an den Start, ab Düsseldorf werden aber erst einmal keine neuen Langstreckenflüge wie früher aufgenommen.

Von einer „stark steigenden Nachfrage nach Urlaubsflügen für Ostern, Pfingsten und den Sommer“ berichtete Konzernvorstand Harry Hohmeister in einem Interview. Auf einzelnen Strecken sei die Nachfrage dreimal so groß wie vor der Pandemie, der Konzern plant wie im vergangenen Jahr einige Mallorca-Flüge mit einem Jumbojet Boeing 747 durchzuführen.

Der in NRW sehr starke Kurzstreckenableger Eurowings will im Sommer wieder mit rund 100 Jets unterwegs sein – vergangenen Sommer wurden bei dem Kölner Unternehmen bereits 750 neue Leute eingestellt, jetzt sucht Eurowings-Chef Jens Bischof 750 weitere Pilotinnen und Piloten sowie Kabinenpersonal, die oft aus anderen Konzernbereichen kommen sollen. Aktuell hat Eurowings 3500 Beschäftigte.

Die Lufthansa-Aktie hat sich seit ihrem Tief im Sommer 2020 um rund 50 Prozent erholt. Das Papier notiert aber immer noch nur halb so hoch wie vor der Pandemie. Die Hilfen des deutschen Staates in Höhe von rund 3,5 Milliarden Euro hat der Konzern bereits im November zurückgezahlt. Das schafft nun Bewegungfreiheit für strategische Zukäufe, die verboten waren, während Lufthansa nur dank staatlicher Gelder überlebte. Das erste Ziel steht bereits fest: Der Alitalia-Nachfolger ITA sucht Partner, schon seit vielen Jahren ist Lufthansa in Italien sehr aktiv und lockt von dort viele Passagiere in die Langstreckenjets ab München, Frankfurt und Zürich.