Luftfahrtgipfel: NRW will einfache Entschädigungen bei Verspätungen

Warteschlangen am Düsseldorfer Flughafen (Symbolbild) Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Auf dem Luftverkehrsgipfel am Freitag in Hamburg sollen Ideen diskutiert werden, wie Verspätungen und Flugausfälle endlich wieder runtergehen. NRW-Ministerpräsident Laschet (CDU) hat eine pfiffige Idee: Die Airlines sollen schneller Entschädigungen zahlen. Das schreckt ab. Und er drängt auf realistischere Flugpläne.

Das Land NRW will auf dem Luftverkehrsgipfel an diesem Freitag vorschlagen, dass Passagiere von verspäteten Flügen viel einfacher eine Entschädigung erhalten. Dies erklärt Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegenüber unserer Redaktion. Airlines sollten ihre Passagiere so unbürokratisch entschädigen wie die Bahn. Laschet: „Es muss Schluss sein mit dem monatelangen Papierkrieg, der dazu noch unsere Gerichte belastet. Nach EU-Recht ist ein Flug mit einer Verspätung von mehr als drei Stunden wie eine Annullierung zu behandeln. Ersatzansprüche bei solch einer Verspätung oder Ausfall des Flugs direkt bei Vorlage des Flugtickets erstatten – warum soll dieser Service unmöglich sein?“