Luftfahrtbranche kritisiert EU-Beschluss : „Corona-Ampel ist ein Fehlschlag“

Genf/Brüssel Flugreisen in Corona-Zeiten sind teilweise fast komplett weggefallen – und die Luftfahrtbranche muss jetzt mit Ticketrückerstattungen und empfindlich weniger Flügen kämpfen. Der neue Beschluss der Europaminister stößt daher auf wenig Gegenliebe.

Der Beschluss der Europaminister zu einer Corona-Ampel für Reisen trifft bei der Luftfahrtbranche auf deutliche Kritik. Die Empfehlungen, die eine Mehrheit der Europaminister beschlossen habe, seien ein Fehlschlag, teilten der Weltluftfahrtverband IATA, das europäische Branchenbündnis Airlines for Europe und der Flughafenverband ACI Europe am Dienstag in Genf und Brüssel mit. So stehe es den Mitgliedsstaaten weiterhin offen, Menschen die Einreise aus anderen Ländern der EU zu untersagen oder sie in Quarantäne zu schicken.