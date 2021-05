Fliegen ohne schlechtes Gewissen : Luftfahrtbranche hofft auf Öko-Sprit

Berlin Der Bund will mit Ökostrom produziertes Kerosin zum Massenprodukt machen. Dies könnte neue Jobs bringen und hilft dem Klimaschutz. Das Konzept wurde am Freitag vorgestellt. Die Grünen finden die Strategie richtig, drängen aber auf deutlich mehr Tempo.

Die schwarz-rote Bundesregierung, einige Bundesländer sowie die Luftfahrtindustrie haben sich darauf geeinigt, die Einführung klimafreundlicher Kraftstoffe vorzubereiten, damit auch die Luftfahrt einen Anteil am Klimaschutz übernimmt. Der Bund wird eine oder mehrere größere Pilotanlagen fördern, in denen künstliches Kerosin oder ein vergleichbarer klimaneutraler Treibstoff hergestellt wird. Das Konzept wurde am Freitag vorgestellt.

Ziel ist, dass im Jahr 2030 pro Jahr mindestens 200.000 Tonnen nachhaltiges Kerosin produziert werden. Die Federführung des Projektes soll das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln übernehmen.

Info Die CO2-Emmissionen reichen nicht als Maß Beitrag An globalen CO 2 -Emmissionen hat die Luftfahrt einen Anteil von rund drei Prozent. Weil Jets die Luft durch andere Faktoren wie das Bilden von Schleierwolken weiter aufheizen, könnte ihr Anteil am Klimaproblem aber auch deutlich höher liegen.



Ausgleich Airlines nehmen in der EU am CO 2 -Emisionshandel teil.

Technischer Kern des Vorhabens ist, mit Hilfe von Ökostrom Kerosin so herzustellen, dass es der Atmosphäre bei der Produktion genauso viel CO 2 entnimmt, wie es dann beim Verbrennen wieder ausstößt (Power-to-Liquid). Umweltumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagt: „Strombasierte Treibstoffe sind eine zentrale klimafreundliche Alternative zu fossilem Kerosin.“ Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ergänzt: „Mit dem Umstieg auf strombasiertes Kerosin können wir im Luftverkehr Millionen Tonnen an CO 2 -Emissionen sparen.“

Dabei geht es auch darum, neue Jobs für deutsche Anlagenbauer und/oder der deutschen Chemieindustrie zu sichern, indem aus einer im Labor bereits gut erprobten Technik ein Massenprodukt wird. „Mit dem wichtigen Schritt für den Markthochlauf von grünem Wasserstoff wollen wir die Technologieführerschaft deutscher Unternehmen ausbauen“, sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Aber genutzt solle die Technik dann global. Dies unterstützt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU), der darauf aufmerksam macht, dass in südlichen Länder die besten Bedingungen herrschen, um mit Hilfe von Unmassen an Ökostrom grünes Kerosin beziehungsweise Wasserstoff als Vorprodukt herzustellen: „Die wachsende Nachfrage nach CO 2 -emissionsfreien, synthetischen Kraftstoffen werden wir nicht alleine in Europa abdecken können. Wir brauchen als nächsten Schritt eine Energie- und Klimapartnerschaft mit Afrika“, sagt der Unionspolitiker.

Einige Fragen sind beim strategischen Projekt aber noch zu klären. Weil künstlich hergestelltes Kerosin aktuell rund fünfmal so teuer ist, wie klassisches, aus Öl hergestelltes Kerosin, fordern die Airlines eine Entlastung bei Abgaben und/oder Steuern, um das Beimischen von Ökosprit finanzieren zu können.

Wie grüner Sprit im Weltmaßstab durchgesetzt werden kann, hatte Postchef Frank Appel schon vor einiger Zeit in eine Interview unserer Redaktion gesagt: Der Ausstoß von klassischem Kerosin solle mit einer stetig steigenden CO 2 -Abgabe belastet werden. Weil aber für grünes Kerosin keine CO 2 -Abgabe fällig wäre, würde es auf Dauer immer wettbewerbsfähiger.

Grünen-Politiker wie ihr Bundestagsvize Oliver Krischer unterstützen die Idee, mit Hilfe von Ökostrom Kerosin zu destillieren, während sie gleichzeitig darauf drängen die Zahl der Kurzstreckenflüge zu reduzieren.