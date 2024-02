Pakete aus der Luft Erster Linienflugbetrieb mit Drohne startet in Lüdenscheid

Wenn Unternehmen Gegenstände auf Kurzstrecken von A nach B bringen wollen, schicken sie in der Regel Fahrer, die die Materialien mit dem Transporter ausliefern. Nicht besonders umweltfreundlich und teilweise auch sehr zeitintensiv. Gerade wenn der Fahrer in einen Stau gerät. Abhilfe könnte nun die Drohne schaffen: In Lüdenscheid startete am Mittwochvormittag der Zulieferer für Produktions- und Handwerksunternehmen Koerschulte Group den deutschlandweit ersten Linienflug mit einer Drohne. Das Luftfahrt-Bundesamt hatte zuvor den Linienflugbetrieb mit einer Lastendrohne genehmigt – und spricht von einer „absoluten Vorreiterrolle“, die Deutschland innehat.