Energie zum Überbrücken Spezialschiff für Flüssigerdgas-Umwandlung in Wilhelmshaven angekommen

Das Spezialschiff „Höegh Esperanza“ zur Umwandlung von verflüssigtem Erdgas (LNG) in den gasförmigen Zustand ist in der Jade vor Wilhelmshaven angekommen. Das rund 300 Meter lange Schiff steuerte am Donnerstagnachmittag seinen künftigen Liegeplatz an einem neugebauten Anleger nördlich des Tiefwasserhafens Jade-Weser-Port an. Als technisches Herzstück des LNG-Importterminals soll das Schiff in den nächsten Jahren das von Tankschiffen angelieferte LNG anlanden und wieder in einen gasförmigen Zustand umwandeln. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei sicherten das Schiff und den Anleger ab. Der erste Frachter, der nur LNG transportiert, wird Mitte Januar erwartet.