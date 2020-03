Schlechtere Renditen als Konkurrenz : Lkw-Bauer MAN will 6000 Arbeitsplätze streichen

Lkw-Bauer MAN will 6000 Arbeitsplätze streichen

München Der Münchner Lkw- und Bus-Hersteller MAN will einem Zeitungsbericht zufolge jede sechste Stelle streichen. Das betrifft 6000 der insgesamt 36.000 Arbeitsplätze. Die Zahl habe der Vorstand dem Betriebsrat bei einem Treffen mitgeteilt.

Ein MAN-Sprecher wollte sich am Mittwochabend nicht zu dem Bericht äußern. Die Gespräche über den Stellenabbau stünden noch ganz am Anfang, sagte er.

Die Produktion von leichten und mittelgroßen Lastwagen in Steyr könnte nach Deutschland und Polen verlagert werden, hieß es in dem Bericht. In dem österreichischen Werk arbeiten 2300 MAN-Mitarbeiter.