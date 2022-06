Moderne Kantine : Kluge Kühlschränke aus Düsseldorf

Livello-Gründer Alexander Eissing (2. von links) setzt auf frisches Food aus dem Digital-Kühlschrank. Foto: Livelllo/Livello

Düsseldorf Belegschaften sollen am Arbeitsplatz mehr frische Lebensmittel zu sich nehmen. So will es Livello. Das Start-up entwickelt Kantinen-Kühlschränke, die wissen was in ihnen steckt.

Cola, Schokoriegel, Instantsuppe? Viel zu ungesund. Alles das kommt bei Alexander Eissing nicht in den Automaten. Stattdessen füttert der Gründer die intelligenten Kühlschränke seines Start-ups Livello mit nahrhaften Smoothies, Bio-Sandwiches oder etwa Bulgur-Gerichten. Die Kühlschränke stehen beispielsweise bei Firmenkunden, wo sie die Kantine ersetzen. Das Smarte daran: Die stummen Verkäufer rechnen eigenständig mit ihren Kunden ab und wissen, wann sie wieder aufgefüllt werden müssen.

„Bequem, gesund, frisch, aber trotzdem aus dem Automaten”. Mit diesem Gedanken will sich Livello einen festen Platz im Markt des Kantinen-Caterings sichern. Seit dem Jahr 2016 entwickeln die Düsseldorfer intelligente Kühlschränke. Die Mission ist klar: „Wir sind ein Food- und Tech-Startup, das versucht die Ernährung am Arbeitsplatz zu revolutionieren”, sagt Eissing.

Die Idee zu seinen Kühlschränken hat Eissing aus den USA mitgebracht, wo er vor einigen Jahren für den Medienkonzern NBC Universal arbeitete. „Selbst in der kurzen Mittagspause, hatte man dort immer die Möglichkeit, schnell etwas Gesundes zu essen – unter anderem eben aus dem Automaten”, sagt der Erbe des Cateringriesen Apetito.

Die Idee aus den USA mitgebracht

Doch zurück in Deutschland wartet auf den heute 38-Jährigen nur wieder Currywurst und Cola. „Ich habe mich einen Monat eingesperrt, um zu überlegen: Wie kann man Technologie und Food so miteinander verbinden, dass gesundes Essen zu jeder Zeit automatisiert verfügbar ist. So bin ich auf die Idee eines smarten Kühlschranks gekommen, der Produkte selbständig erkennt, verwaltet und verkauft.”

Der Gedanke lässt ihn fortan nicht mehr los. Eissing greift tief in die eigene Tasche und finanziert ein Team aus vier Entwicklern und Technikern. Denn das Marktpotenzial ist vielversprechend. „Durch Umfragen haben wir herausgefunden, dass 96 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland sich gerne gesünder ernähren wollen und sich ein modernes Verpflegungskonzept wünschen.”

Nach acht Monaten steht im Jahr 2016 der erste Prototyp des smarten Kühlschranks bei einem Testkunden - damals noch mit vielen zugekauften Teilen. „Wir haben dann schnell weite Teile der Produktion in die eigenen Hände genommen, um mehr Möglichkeiten für Verbesserungen zu haben”, erzählt Eissing. Mittlerweile weiß Livello genau, welche Chips, Platinen und Sensoren sich für die Kühlschränke am besten eignen und lässt sie nach eigenen Vorgaben anfertigen. „Ob Kartenzahlung oder Kamera: Wir haben ganz allmählich immer neue Funktionen hinzugefügt”, sagt Eissing. Zusammengebaut wird alles in einer Düsseldorfer Fabrikhalle. Knapp sieben Stunden dauert es, einen zugelieferten Kühlschrank in einen smarten der Marke Livello zu verwandeln.

Mittlerweile lassen sich die Kühlschränke durch alle gängigen Kreditkarten oder per App öffnen. Die von Livello entwickelte Sensor-Technologie registriert in Echtzeit die Entnahme der Artikel und ordnet sie dem Kunden zu, der sich mit seiner Karte identifiziert hat. So wird der Warenwert automatisch vom Guthaben des Käufers abgebucht.

Das dahinterliegende Warenwirtschaftssystem verbucht jeden Geschäftsvorgang. So weiß der Betreiber eines Kühlschranks jederzeit, wann die nächste Befüllung ansteht. Der Automat registriert sogar die Bewegung in seiner unmittelbaren Umgebung und zählt, wie viele Kunden vor der Auslage verharren, ohne letztendlich zu kaufen. Daran lässt sich die Attraktivität eines Sortiments bemessen.

Vertriebskanal für Restaurants

Derzeit befinden sich in Deutschland und im benachbarten Ausland knapp 150 Livello-Stationen im Einsatz. Die Düsseldorfer verdienen an einer monatlichen Lizenzgebühr und an Services, wie zum Beispiel die Anbindung an das Warenwirtschaftssystem. Die Befüllung der Kühlschränke indes übernehmen deren Betreiber. In den meisten Fällen sind dies die in einem Gebäude angesiedelten Unternehmen oder die Verwalter der Immobilie. Zuletzt hätten auch mehrere Restaurants die Automaten für sich entdeckt, erzählt Eissing. Die Gastronomen befüllen die Stationen mit ihren Speisen und betreiben sie in den Bürogebäuden ihrer Nachbarschaft.

Livellos Expansion hat mittlerweile Investoren angelockt. Über ihre Namen und Summen schweigt Eissing. „Ich bin Hauptkapitalgeber, wir haben aber auch ein paar Business Angels. Und mit Fördergeldern arbeiten wir kostendeckend”, sagt er. Livello beschäftigt 35 Mitarbeiter.

Sie könnten schon bald deutlich mehr zu tun bekommen. Denn allein für dieses Jahr hat Eissing Anfragen von Unternehmen, die sich für insgesamt 500 seiner Kühlschränke interessieren. Der Nachfrageboom überrascht ihn kaum: „In der Pandemie sind viele Kantinen geschlossen worden. Jetzt wird dafür schnell Ersatz benötigt. Zudem müssen Chefs ihren Mitarbeitern etwas bieten, wenn sie sie aus dem Homeoffice in die Büros locken wollen”, erklärt er. Wettbewerber Hellofreshgo, der ebenfalls intelligente Miet-Kühlschränke anbot, hat die Durststrecke der Pandemie nicht überwunden und musste im März Insolvenz anmelden.

Livello stellt sich am Ende der Krise breiter auf. Kantinen sind mittlerweile nicht mehr der einzige Einsatzbereich für Eissings kluge Kühlschränke. Rund 20 Prototypen für verschiedene Zwecke hat das Livello-Team in der Düsseldorfer Fabrikhalle entwickelt. Einer davon ist eine smarte Minibar für Hotels, auch eine komplette Küchenzeile samt Mikrowelle und Kaffeemaschine existiert schon. Einen vollautomatisierten und begehbaren Shop hat Livello bereits im Einsatz getestet.

Der rund achtzehn Quadratmeter große Kiosk mit seinem Innenleben von acht Kühlschränken lässt sich beispielsweise auf dem Parkplatz eines Supermarktes oder auf einer Raststätte platzieren. So können Verbraucher auch dort unabhängig von Öffnungszeiten shoppen. „Der Test lief sehr gut, die Nachfrage ist sehr groß”, resümiert Eissing.