Besuch in Großbritannien Deutschland laut Linder nicht der „kranke Mann“ Europas – aber außer Form

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die deutsche Wirtschaft bei einem Besuch in Großbritannien als unfit beschrieben. Deutschland sei zwar nicht der „kranke Mann“ in Europa, wie teilsweise behauptet werde. „Wir sind gesund, wir haben Substanz, aber wir sind nicht in der besten Form“, sagte der FDP-Vorsitzende am Montagabend bei einer Veranstaltung der Londoner Universität LSE. Aber auch die britische Wirtschaft laufe nicht rund, weil sie unter dem EU-Austritt leide. „Beide Volkswirtschaften sind im Abstieg.“