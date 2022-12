Lindner beim Nachhaltigkeits-Kongress „Aus der Pendlerpauschale wäre Steuererhöhung für Radler“

Der Nachhaltigkeits-Kongress in Düsseldorf findet zum 15. Mal statt. Mit dem Deutschen Nachhaltigkeits-Preis (DNP) werden „wegweisende Beiträge“ von Organisationen und Unternehmen prämiert, die zeigen, wie ökologischer und sozialer Fortschritt schneller gelingen kann, so die Veranstalter. Es gab 1000 Bewerbungen. Zwei Tage lang diskutieren Wissenschaftler, Praktiker, Politiker und Zivilgesellschaft über Klimaschutz, Biodiversität und bewussten Konsum auf dem Kongress, der in einem Hotel am Düsseldorfer Flughafen stattfindet.