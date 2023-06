Lieferzeiten kürzer Das lange Warten aufs E-Auto ist vorbei

Elektroautos sind weiterhin beliebt. Nachdem die Nachfrage zu Jahresbeginn schwächelte, zog sie bis Ende April noch einmal deutlich an – rund 29.740 rein batteriebetriebene Fahrzeuge kamen in diesem Monat neu auf die Straße. Das sind rund 34 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ermittelt hat. Insgesamt lag der Anteil reiner Elektrofahrzeuge an allen Neuzulassungen im April bei rund 15 Prozent. Rekordwerte verzeichneten Händler für das Jahr 2022, als die Autos noch mit mehr Geld von der Bundesregierung gefördert wurden. Damals verkauften sie mit 470.559 Exemplaren mehr Fahrzeuge dieser Art als jemals zuvor.