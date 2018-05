Düsseldorf: Lieferprobleme belasten Henkel

Düsseldorf Die Aktie rutscht wegen schwacher Zahlen erneut ab. Denn der billige Dollar und Chaos in der US-Logistik drücken auf die Gewinne. Vorstandschef Hans Van Bylen und Finanzvorstand Carsten Knobel halten trotzdem an der Prognose fest.

Zumindest an einem Punkt war beste Stimmung gestern bei einer Telefonkonferenz zu den aktuellen Zahlen von Henkel: Finanzvorstand Carsten Knobel bedankte sich für Glückwünsche, weil der Fußballverein Fortuna Düsseldorf in die erste Bundesliga aufsteigt - er selbst ist stellvertretender Aufsichtsratschef und natürlich begeisterter Fan.

Ansonsten hatten der 48-jährige Betriebswirt und Vorstandschef Hans Van Bylen, 56, nicht nur Erfreuliches zu melden. Der Umsatz sank im ersten Quartal um 4,5 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum auf 4,8 Milliarden Euro. Entscheidender Grund ist die Schwäche einiger wichtiger Währungen, vor allem des US-Dollars, die zu einem - relativ gesehen - schwachen Geschäft (gerechnet in Euro) führen. Es habe 440 Millionen Euro gekostet, dass eine Reihe an Währungen schwächelte. In Prozent umgerechnet waren dies 8,6 Prozent. Hinzu kommt, dass Lieferprobleme in den USA dort zu einer Verkaufskrise führten - als Ergebnis rutschte der dortige Umsatz in den zwei Konsumgütersparten Waschmittel (Laundry & Home Care) sowie Haarpflege/Schönheitspflege (Beauty Care) um 6,5 Prozent ab.