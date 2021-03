Kommentar zum Lieferkettengesetz : Ein gut gemeintes Gesetz zur Unzeit

Die ungebremste Ausbeutung von Menschen, insbesondere von Kindern, und der Natur durch Unternehmen im globalen Turbokapitalismus ist bestürzend und bedrückend. Dennoch kommt das Lieferkettengesetz ausgerechnet in der Jahrhundertkrise zur falschen Zeit.

Die ungebremste Ausbeutung von Menschen, insbesondere von Kindern, und der Natur durch Unternehmen im globalen Turbokapitalismus ist bestürzend und bedrückend. Die klare Mehrheit der Bürger in Deutschland unterstützt das Lieferkettengesetz, mit dem Union und SPD die Missstände bekämpfen wollen. Das Kabinett billigte an diesem Mittwoch den Entwurf, auf den sich die kuriose Allianz aus dem Entwicklungsminister von der CSU und dem Arbeitsminister von der SPD auf der einen Seite mit dem Wirtschaftsminister von der CDU auf der anderen Seite endlich geeinigt haben.

Gegen die Ziele des Lieferkettengesetzes zu argumentieren, wäre unmoralisch, geradezu unmenschlich. Dennoch kommt das Gesetz zur Unzeit: Ausgerechnet in der Corona-Jahrhundertkrise will Deutschland seiner exportorientierten Wirtschaft noch mehr bürokratische Lasten auferlegen. Die Konzerne werden digitalisierte Papierberge für den Nachweis der korrekten Lieferkette für jedes einzelne Gut produzieren müssen. Sie müssen Klagewellen der Globalisierungskritiker befürchten und noch mehr Heerscharen von Anwälten beschäftigen. Selbst in direkten Lieferbeziehungen wird es schwer werden, die konkrete Einhaltung der Standards überall nachzuweisen.

Zur Wahrheit gehört, dass nicht nur das Einhalten der ambitionierten Standards, sondern auch ihr Nachweis zuhause Wohlstand und Arbeitsplätze kosten kann, gerade wenn sie in einer so wackeligen konjunkturellen Situation implementiert werden. Auch die EU plant in Kürze ein Lieferkettengesetz. Deutschland greift der EU insofern nur vor. Doch im innereuropäischen Diskussionsprozess wird die Bundesregierung dadurch nun weniger in der Lage sein, noch mehr Bürokratie für Unternehmen zu verhindern.