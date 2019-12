Interview Martin Schulz : „Arzneimittel-Produktion wieder stärker in die EU verlagern“

Martin Schulz, Vorsitzender der Arzneimittelkommission. Foto: ABDA/ABDA/Peter van Heesen

Düsseldorf Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der deutschen Apotheker erklärt, warum viele Medikamente derzeit nicht lieferbar sind und was man dagegen tun kann.

Herr Schulz, die Lieferengpässe bei vielen Arzneimitteln halten an. Wo liegt das Problem und wie groß ist es?

Schulz Die Problematik der Lieferengpässe hat sich in der Tat in den vergangenen zwei Jahren deutlich verschärft. Von den etwa 450 Millionen Rabattarzneimitteln in der gesetzlichen Krankenversicherung waren 2018 insgesamt 9,3 Millionen nicht lieferfähig. Das ist eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Trend hält mit 7,2 Millionen Packungen allein im ersten Halbjahr 2019 an. Und diese Zahlen unterschätzen das Problem: Wenn die Apotheke gar kein austauschfähiges Arzneimittel abgeben kann, tauchen diese in dieser Statistik nicht auf. Die Ursachen für Lieferengpässe sind vielfältig und beruhen in der Regel auf Herstellungs-/Qualitätsproblemen, Preisgestaltungen oder Marktrücknahmen.

Um welche Medikamente geht es vor allem?

Schulz Aktuelle Untersuchungen des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts zeigten, dass im Jahr 2018 mengenmäßig vor allem Schmerzmittel, Blutdrucksenker und Antidepressiva betroffen waren.

Warum sind rabattierte Medikamente häufig nicht lieferbar?

Schulz Der enorme Preisdruck in diesem Arzneimittelsegment macht eine Produktion in Deutschland oder Europa für Hersteller von rabattierten Arzneimitteln aus ökonomischer Sicht nicht mehr attraktiv. Viele verschiedene Generikafirmen in Europa beziehen ihre Wirkstoffe dann oftmals von nur wenigen Anbietern, vor allem aus Fernost. Fällt dort beispielsweise eine Produktionslinie aus, kann sich dies schnell auch hier in Deutschland bemerkbar machen. Dann ist für Apotheken entscheidend, dass der Austausch eines verfügbaren Medikaments leichter möglich sein muss und Retaxationen der Krankenkassen unterbleiben, damit im Notfall individuell auch ein anderes Medikament als das preisgünstigste abgegeben werden kann.

Inwieweit verschärfen die Rabattverträge zwischen den Krankenkassen und den Arzneimittelherstellern die Engpässe?

Schulz Wir sehen insbesondere die Praxis von Exklusivverträgen mit nur einem Anbieter kritisch. Für den Abschluss von Rabattverträgen ist unseres Erachtens zwingend vorzusehen, dass mehrere pharmazeutische Unternehmen den Zuschlag erhalten, die auch von unterschiedlichen Wirkstoffherstellern beliefert werden. So kann man bei Lieferschwierigkeiten eines Herstellers auf Präparate eines anderen ausweichen. Ausschreibung von Rabattverträgen sollten nur erfolgen, wenn mindestens drei Anbieter und zwei Wirkstoffhersteller auf dem Markt sind.

Wie könnte man Lieferengpässe künftig verhindern?