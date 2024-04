So schützt man sich vor Liebesbetrug im Internet „Ich habe noch nie so um jemanden geweint“

Mit keinem Mann war es jemals so lustig wie mit Steve Thomson. Helga Grotheer schwärmt noch heute davon, 16 Jahre später. Morgens, wenn sie aufstand, war garantiert schon eine Mail von dem attraktiven Briten im Postfach. In der Mittagspause wartete sie sehnsüchtig auf seine Nachrichten, später am Tag chatteten sie stundenlang. Abends dann: Ein langes Telefonat. Helga Grotheer fühlte sich geliebt, beachtet, bewundert. Bis sie eines Tages herausfand, dass es Steve gar nicht gibt.