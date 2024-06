Einzelhandel Lidl ist Deutschlands wertvollste Handelsmarke

Bei Brand Finance ist Amazon einsam die Nummer eins und immerhin eines der Unternehmen, das seinen Markenwert hat steigern können. Das gilt für acht andere Handelskonzerne in den Top Ten nicht, bei denen sich ein durch Konsumschwäche bedingter Umsatzverlust auch im Markenwert niederschlägt. Verloren hat dabei auch der Discounter Lidl, der als Nummer zwölf der Gesamtliste bei 17,7 Milliarden Dollar Markenwert zwar seinen Spitzenplatz unter den deutschen Handelsunternehmen verteidigen konnte, aber mehr als zwei Milliarden Dollar einbüßte. Im Gegensatz dazu ging es bei Aldi Süd um 1,6 Milliarden auf 14,7 Milliarden Dollar rauf. Der Abstand zwischen den beiden größten deutschen Discountern ist also merklich geschrumpft. Auch die Schwester Aldi-Nord (Platz 52, plus neun Prozent) und Kaufland, neben Lidl der zweite Vertreter der Schwarz-Gruppe (Platz 43, plus zwölf Prozent) melden deutliche Zuwächse. Gesamtfazit für die Discounter: „Der expansive Siegeszug der Leadmarken Aldi und Lidl scheint unaufhaltsam. Höchste Qualität zu tiefsten Preisen ist in globalen Krisenzeiten angesagter, denn je“, sagt Ulf-Brün Drechsel, bei Brand Finance Geschäftsführer für die Märkte des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz.