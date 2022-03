Hilfe für Russland durch Huawei? : Lewandowski beendet Sponsoring-Vertrag mit Huawei wegen Ukraine

Huawei nutzte die Kooperation mit Robert Lewandowski unter anderem, um in dessen Heimatland Polen zu werben. Das ist nun vorbei. Foto: picture alliance/dpa/Natalie Skrzypczak

Düsseldorf/München Das Unternehmen aus China hilft Russland angeblich indirekt beim Krieg, also will Robert Lewandowski kein Geld mehr. Dabei steht Huawei schon länger in der Kritik.Bei der Telekom gibt es nicht einmal Smartphones des Konzerns aus Südchina.

Robert Lewandowski, in vielen Ländern populärer Fussballstar des FC Bayern München, hat die Zusammenarbeit mit seinem Sponsor Huawei beendet. Hintergrund sind Berichte unter anderem der britischen Daily Mail, dass der chinesische Technikkonzern Russland geholfen haben soll, seine digitalen Netze gegen Cyberattacken zu sichern. Laut der konservativen britischen Tageszeitung Daily Mail habe Huawei laut Berichten im chinesischen Internet sogar russischen Hackern geholfen.

Das Unternehmen wies die Vorwürfe am Dienstag zurück. „Die Geschichte ist unwahr und basiert auf ungenauen und falschen Informationen aus einem Artikel, der mittlerweile korrigiert wurde“, hieß es auf Anfrage.

„Wir haben heute die Entscheidung getroffen, die Marketingkooperation zwischen Robert Lewandowski und der Marke Huawei zu beenden“, teilte Lewandowskis Berater Tomasz Zawislak mit. Der polnische Nationalspieler hatte seine Solidarität mit der angegriffenen Ukraine bereits beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt gezeigt, als er eine Kapitänsbinde in den ukrainischen Landesfarben trug. „Wir dürfen nicht akzeptieren, was dort passiert ist und müssen die Ukraine unterstützen“, sagte er. Sein Heimatland Polen und die Ukraine haben eine 526 Kilometer lange Grenze untereinander. Polen gehört zu den Ländern, die einen härteren Kurs gegen Putin fordern. Der Bruch mit Huawei könnte Lewandowski nun fünf Millionen Euro kosten, berichten Sportmedien.

Lesen Sie auch Angebliche Unterstützung Russlands : Lewandowski beendet Zusammenarbeit mit China-Konzern Huawei

Unabhängig davon, ob die Vorwürfe gegen Huawei bezüglich von Aktivitäten in Russland stimmen oder nicht, ist keineswegs erstaunlich, dass der Konzern aus Shenzhen im Süden Chinas wegen des Ukraine-Konfliktes unter Druck kommt. Apple und Samsung haben angekündigt, keine Smartphones mehr in Russland zu verkaufen – also liegt nahe, dass Huawei einspringt. Der Westen will Russland kein High-Tech-Equipment mehr liefern, Huawei sucht dagegen neue Kunden, um modernste Internet und Mobilfunktechnik inklusive der Ausrüstung für 5G-Netze zu liefern. „Huawei ist eines der wichtigsten Technologieunternehmen Chinas“,sagt der Duisburger Wirtschaftsprofessor Torsten Gerpott, „also kommen die nun noch mehr unter Druck, weil China ja Russland gegen den Westen unterstützt.“

Wie wichtig dem Westen ist, die strategische Allianz zwischen der Volksrepublik und dem Putin-Regime aufzulösen, zeigt, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Dienstag mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping per Video-Call sprachen. Dabei bedauerte Jinping „die Rückkehr des Krieges auf dem europäischen Kontinent“, wie Pekings Staatsfernsehen berichtete. Russland hat dagegen verboten, die Intervention Krieg zu benennen, Peking zeigt also eine gewisse Distanz. Es bleibt abzuwarten, was dies bedeutet, Sanktionen gegen Russland lehnt China aber ab.

In Deutschland und vielen anderen Ländern ist Huawei schon lange unter Druck. Das Unternehmen darf wegen Sicherheitsbedenken für das supermoderne 5G-Mobilfunknetz keine Komponenten für das Kernnetz liefern, allerdings kaufen Vodafone und Telefonica Funkstationen des langjährigen Partners weiterhin.Die Telekom verkauft keine Huawei-Smartphones, erklärt der Bonner Konzern auf Anfrage.