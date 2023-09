Leverkusener Chemiekonzern Übernahme-Poker treibt Covestro-Aktie an

Aus Sicht der Aktionäre gilt das als positiv. „Es ist sehr erfreulich, dass Covestro nun in die Verhandlungen mit Adnoc eingetreten ist. Das ist ein gutes Zeichen und zeigt, dass das Covestro-Management im Sinne der Eigentümer handelt“, sagte Arne Rautenberg, Portfoliomanager der Fondsgesellschaft Union Investment. Jetzt gelte es, sowohl den Angebotspreis als auch die strategische Ausrichtung und Standortgarantien zu bewerten. Zuletzt war von einer Offerte von 60 Euro je Aktie die Rede. Dann hätte der Deal ein Volumen von 11,6 Milliarden Euro. Das ist - gemessen an den tiefen Taschen von Adnoc, in denen laut Finanzkreisen 150 Milliarden liegen sollen - überschaubar. Analysten erwarten aber, dass der Kaufpreis - wenn überhaupt - am Ende deutlich höher liegen wird.