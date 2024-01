Alternative Energie Leistung deutscher Windkraftwerke auf See um fünf Prozent gestiegen

In deutschen Gewässern waren zum Jahreswechsel 1566 Windenergie-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 8,5 Gigawatt (GW) in Betrieb. Das geht aus einem Bericht des Beratungsunternehmens Deutsche Windguard hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Damit stieg die installierte Leistung deutscher Offshore-Windräder um 0,4 GW.