Empirica-Studie Immobilienpreise sinken leicht

Deutlich gestiegene Zinsen für Baukredite haben nach dem immensen Anstieg der Preise in den vergangenen Jahren vielen die Lust auf die eigene Immobilie zuletzt auch noch vergällt. Für immer mehr Menschen in Deutschland scheint das eigene Haus oder die eigene Wohnung längst unerschwinglich geworden zu sein. Dass sich die Lage in den zurückliegenden Monaten zumindest in Teilen ein wenig entspannt hat, ist angesichts der immer noch hohen Preise oft nur ein schwacher Trost.