Legal Tech : Computer dürfen keine Richter sein

Foto: dpa.

Exklusiv Lübeck Juristische Fälle können mittlerweile auch von Programmen gelöst werden. Mieter oder Urlauber profitieren von Onlineplattformen. Die Justizminister der Länder fordern nun Grenzen für die moderne Technik.

Als die Menschen anfingen, ihre Krankheitssymptome zu googlen und sich die Diagnosen gleich selbst zu stellen, spätestens da war klar: Die Digitalisierung ist mit gesundem Menschenverstand nicht aufzuhalten. Und sie zieht ihre Kreise. Nach der Medizin ist seit einiger Zeit auch die Justiz dran. Anwälte und pfiffige IT-Experten prüfen, wie viel sich aus dem juristischen Arbeitsalltag auf Computerprogramme übertragen lässt. Zwischenbilanz: eine ganze Menge. Doch die Experimente haben bald ein Ende. Die Justizminister der Länder wollen die Digitalisierung der Justiz ausbremsen.

Wen die Fluggesellschaft nur verspätet auf die Ferieninsel gebracht hat, der hat sich womöglich schon mal auf dem Portal „flightright.de“ wiedergefunden. Dort verspricht der Betreiber der Seite, in nur wenigen Augenblicken die Ansprüche auf Entschädigung zu prüfen – und einzufordern. Und wer den Verdacht hat, sein Vermieter könnte gegen die Mietpreisbremse verstoßen, der kennt vielleicht „wenigermiete.de“. Auch hier übernimmt ein Algorithmus die Tätigkeit eines Rechtsanwalts. „Legal Tech“ nennt man solche Angebote.

Info Das ist Legal Tech Definiton „Legal Tech“ meint den Einsatz von IT-Produkten im juristischen Bereich. Etwa Software und Online-Dienste, die Arbeitsprozesse automatisieren oder unterstützen. Unterscheidung Heikel ist vor allem „Legal Tech 3.0“. Da geht es um den Einsatz von hochkomplexen Technologien wie etwa Künstliche Intelligenz.

Weil den Landesjustizministern die Fortschritte auf diesem Feld schon vor zwei Jahren Unbehagen bereiteten, gründeten sie eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz der Länder Baden-Württemberg und Berlin. Ab Mittwoch diskutieren die Ministerkollegen auf der Justizministerkonferenz in Travemünde die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe. Nach Informationen unserer Redaktion sieht sie die „Legal Tech“-Angebote überaus kritisch. Sie will verbindliche Regeln einführen, um die automatisierte Justiz zu verhindern.

Die Unabhängigkeit der Gerichte und die Interessen von Verbrauchern müssten geschützt werden. Deswegen sollen informationstechnischen juristischen Angeboten klare Grenzen gezogen werden. So warnt Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) etwa davor, Gerichtsurteile auf Computer zu übertragen. „Gerichtliche Entscheidungen müssen Menschen vorbehalten bleiben“, sagt Wolf. „Den Gerichtsrechner, der Entscheidungen generiert, darf es nicht geben“, mahnt er. Nicht alles was technisch möglich sei, dürfe umgesetzt werden. Das Grundgesetz garantiere einen menschlichen Richter und verbiete deswegen vollautomatische gerichtliche Entscheidungen. Werde Künstliche Intelligenz zur Unterstützung des Richters eingesetzt, müsse der Richter den Vorschlag der Software nachvollziehen können. Zudem muss er die Wahl haben, ob er den Vorschlag übernimmt oder nicht, so die Arbeitsgruppe der Justizminister.

Auf Seiten der Rechtsanwälte breiten sich Angebote wie die genannten Miet- und Flugrechtportale massiv aus. Die Programme sind sehr umstritten, weil derartige Tätigkeiten eigentlich Rechtsanwälten vorbehalten sind. Gegner der „Legal Tech“-Angebote halten diese für unerlaubte Rechtsberatung. Während sich Anwälte an Recht und Gesetz halten müssen, umgingen die Portale die Vorschriften. Am 12. Juni verhandelt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe einen solchen Fall. Zu erwarten ist ein wegweisendes Urteil, das die Branche dringend erwartet. Was ist legal, was illegal, diese Frage soll endlich geklärt werden.

Auch die Arbeitsgruppe der Justizminister hat sich mit diesen Fragen intensiv befasst. Ihre Vorschläge sehen vor, dass „Legal-Tech“-Plattformen“ Rechtsanwälten vorbehalten sein müssen, um Verbraucher vor unqualifizierter Rechtsberatung zu schützen. Man werde die Plattformen nicht mehr eindämmen können, räumt Minister Guido Wolf ein. „Andererseits müssen wir die Verbraucher vor unseriösen Angeboten schützen“, sagt er. Rechtsberatung über Internetplattformen müsse der Anwaltschaft vorbehalten bleiben. Das anwaltliche Berufs- und Vergütungsrecht soll dementsprechend konkretisiert werden.

Analog will die Justiz indes auch nicht bleiben. Großkonzerne und Anwälte werden die technischen Möglichkeiten nutzen, wissen die Justizminister. Die Arbeitsgruppe warnt deswegen: „Als Justiz dürfen wir den Anschluss an die technologische Entwicklung nicht verlieren.“ Computer dürfen keine Richter sein. Aber ein paar Hilfsmittel sollen sie schon bekommen. So könnten etwa kognitive Systeme nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Ton- und Videodateien auswerten.

