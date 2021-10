Immobilienbranche : LEG will 15.350 Adler-Wohnungen

Die LEG-Zentrale in Düsseldorf Foto: dpa/Maja Hitij

Düsseldorf Die Düsseldorfer übernehmen 90 Prozent der Anteile an zwei Adler-Töchtern. Der Verkäufer soll netto 800 Millionen Euro bekommen und will das Geld für die Schuldentilgung einsetzen.

Nach der Vonovia-Gruppe (Bochum) ist auch die LEG Immobilien bei der krisengeschüttelten Adler-Gruppe aktiv geworden. Die Düsseldorfer wollen mehr als 15.000 Wohnungen aus dem Bestand der Adler-Töchter Adler Real Estate und Westgrund übernehmen. Vorbehaltlich der Wirtschaftlichkeitsprüfung soll der Deal noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.

Die Wohnungen liegen zu 90 Prozent in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen. Der Anteil von LEG-Wohnungen, der außerhalb von Nordrhein-Westfalen liegt, würde sich über den Zukauf auf 16 Prozent verdoppeln. Formal übernimmt das Düsseldorfer Unternehmen knapp 90 Prozent der Anteile an Adler Real Estate und Westgrund. Die Immobilien, zu denen neben 15.350 Wohnungen noch 185 Gewerbeimmobilien gehören, haben einen Wert von knapp 1,5 Milliarden Euro, aber es fließen in die Berechnung des Kaufpreises auch noch andere Faktoren ein, so dass der Preis niedriger liegt.

Adler behalte aus steuerlichen Gründen 10,1 Prozent der Anteile an den beiden Wohnungsgesellschaften, teilten die beteiligten Unternehmen mit. „Der Verkauf kann zu einer erheblichen Verringerung des Verschuldungsgrades der Adler Group durch Rückzahlung von Anleihen und Darlehen führen“, hieß es in der Mitteilung. Ziel sei eine Verschuldungsquote von deutlich weniger als 50 Prozent. Zieht man unter anderem die Tilgung besicherter Darlehen ab, fließen Adler etwa 800 Millionen Euro zu, die für den Schuldenabbau verwendet werden sollen. Nach Angaben aus der vergangenen Woche hat Adler Interesse von Investoren an bis zu 60.000 der rund 70.000 Wohnungen verzeichnet.