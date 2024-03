Düsseldorfer Immobilienkonzern LEG macht Milliardenverlust – und will trotzdem Dividende zahlen

Die Aussicht auf eine Ausschüttung und eine bessere Zuunft hat die Investoren am Montag auch offensichtlich positiv estimmt. Der Aktienkurs stieg am Vormittag um knapp 2,7 Prozent. Zudem profitieren die Börsenwerte der großen Unternehmen in der Branche aktuell von der Aussicht auf sinkende Zinsen noch in diesem Jahr.