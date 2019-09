Altersvorsorge : Lebensversicherer: Garantiezins wird sinken

Düsseldorf Die andauernde Niedrigzinsphase macht das Geschäft für die Anbieter noch schwieriger.

„Der Garantiezins spielt direkt bei Produkten aber eine immer geringere Rolle“, sagt Experte Heermann. Die Lebensversicherer bieten nämlich klassische Produkte mit jährlichem Garantiezins kaum noch an. Denn um eine hohe Garantie zu leisten, muss das Geld extrem vorsichtig angelegt werden. „Das geht nur auf Kosten der Überschussbeteiligung“, so Heermann. Daher müssten sich Kunden, die konservativ für ihr Alter sparen wollen, von hohen Garantien verabschieden.

Bei heutigen privaten Rentenpolicen kann man das Garantieniveau frei wählen. So können etwa 80 Prozent der Einzahlung abgesichert werden, um mit einem vertretbaren Risiko zu sparen. Für junge Kunden, die noch lange in eine Rentenpolice einzahlen können, empfiehlt der Lebensversicherungsvorstand der Provinzial Rheinland, Guido Schaefers, eine Beimischung von Sachwerten, also von Fonds, die zum Beispiel in Immobilien oder Flugzeuge investieren. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, kann auch heute noch bei rund 30 Anbietern eine klassische Rentenversicherung mit dem Garantiezins von 0,9 Prozent kaufen.