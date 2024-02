KI gegen Lebensmittelverschwendung „Bäckereien könnten bis zu 30 Prozent weniger Brötchen wegwerfen“

Wahrscheinlich wäre Justus Lauten niemals so weit gekommen, wenn er nicht hartnäckig geblieben wäre. 2018 setzt sich der Kölner Informatiker in den Kopf, etwas gegen die Lebensmittelverschwendung im Handel zu unternehmen. Immer, wenn er abends an Bäckereien vorbeigeht, staunt er darüber, wie viel noch in der Auslage liegt: Ganze Körbe voller Brot und Brötchen, Tablets mit Kuchen, Berlinern und Puddingteilchen. Landet das jetzt etwa alles im Müll? Er beschließt, eine KI-Software zu entwickeln, mit der Bäckereien berechnen lassen können, wie viel sie wirklich brauchen – damit am Ende des Tages nichts weggeworfen werden muss.