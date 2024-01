Geld sparen und Verschwendung reduzieren Wie man aus Lebensmittelresten leckere Gerichte kocht

Manche Dinge können wir nicht beeinflussen: Das Wetter ist eben so, wie es ist. Naturkatastrophen werden das Land wegen des Klimawandels immer häufiger heimsuchen – und in deutschen Supermärkten landen jeden Tag Unmengen an Lebensmitteln im Müll, weil wir im Überfluss leben. Doch wie viel wir kaufen, wie viel wir essen und was wir am Ende davon wegwerfen – das liegt in unserer Hand. Bislang sind die meisten Menschen für ein Großteil der Verschwendung verantwortlich, wie Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen: Rund 78 Kilogramm Lebensmittel wirft jeder Deutsche pro Jahr weg, insgesamt werden rund elf Millionen Tonnen jährlich entsorgt. Doch daran lässt sich leicht etwas ändern.