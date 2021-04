Lebensmittel-Lieferdienst : Picnic hat Kundenzahl vervierfacht

Picnic-Chef Frederic Knaudt. Foto: Martin Röse

Düsseldorf Der Lebensmittel-Lieferdienst profitiert vom immer stärkeren Online-Einkauf – und von der Corona-Krise, in der manche auch den Weg in den Supermarkt scheuen und sich die Ware lieber nach Hause bringen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

In der Pandemie kaufen die Deutschen mehr denn je online ein. Was in den vergangenen Jahren eher auf Mode, Elektronik und Bücher zutraf, gilt in der Corona-Krise auch zunehmend für Lebensmittel. Ein Unternehmen, das davon in großem Maß profitiert, ist der Lieferdienst Picnic. Binnen eines Jahres habe sich die Zahl der Kunden auf etwa 200.000 vervierfacht, sagte Picnic-Deutschland-Chef Frederic Knaudt vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung (Düsseldorf). Die Zahl der Mitarbeiter liegt nach Knaudts Angaben mittlerweile bei rund 2000. Hinter Picnic stehen niederländische Unternehmerfamilien und die Edeka Rhein-Ruhr.

In 45 Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mittlerweile unterwegs, das vor drei Jahren in Deutschland startete und seine NRW-Tour in Neuss begann. Für das kommende Jahr stellt Knaudt auch den Auftritt in anderen Bundesländern in Aussicht. Mit 400 Elektrovans beliefert Picnic seine Kunden, in den meisten Fällen Familien, die nicht selten für einen dreistelligen Bestellwert einkaufen.

Von den Herstellern kommt die Ware, die Picnic verkauft, in landesweit drei sogenannte Fulfillment-Center, im Grunde Zentrallager. Von dort geht es weiter in elf City Hubs, in denen die Fahrer der Picnic-Elektrofahrzeuge die Ware übernehmen und zum Kunden bringen. „Der Kunde kann dann über die App genau verfolgen, wo sich der Fahrer gerade befindet“, sagt Knaupp, der das Picnic-Modell gern mit dem des guten alten Milchmanns vergleicht, der früher auch zu festen Zeiten die ganze Nachbarschaft mit Milch versorgte. Gebündelte Kundenbelieferung, dadurch effizientere Touren – das ist ein Teil der Strategie, die laut Knaudt erhebliche Kosteneinsparungen mit sich bringt. Daher könne Picnic die gleichen Preise anbieten wie der stationäre Handel, auf Liefergebühren verzichten und auch abseits der Städte liefern.