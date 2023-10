Lebensmittelpreise steigen weiter Wer kann sich das noch leisten?

Joghurtliebhabern mag es aufgefallen sein, doch ersichtlich war es auf den ersten Blick nicht: Seit April bekommt man die Alpro-Joghurtalternativen aus pflanzlicher Milch nur noch als 400-Gramm-Variante – für 1,99 Euro, also denselben Preis, für den man zuvor 100 Gramm mehr erhalten hatte. Das Produkt ist von einem auf den anderen Tag 25 Prozent teurer geworden – und der Hersteller hat das nicht kommuniziert. Auf Nachfrage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (Vzbv) gibt Danone an, so der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken zu wollen. Und dieses Beispiel ist bei weitem nicht das Einzige in der letzten Zeit.