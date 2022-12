Laut Versichertendaten Besonders viele Kranke im Ruhrgebiet

Das alles geht aus Daten der insgesamt neun Millionen Krankenversicherten der Barmer hervor. Sie wurden so gewichtet, dass sie der tatsächlichen Bevölkerungsverteilung in Deutschland entsprechen, und vom versicherungsinternen Institut für Gesundheitssystemforschung in Form eines Atlas ausgewertet. Dieser bildet die Krankenlast der Deutschen ab, zeigt die regionalen Unterschiede und stellt den Einfluss von Geschlecht, Alter, Einkommen, Bildung und Branche dar. Die interaktiven Grafiken können Interessierte auf der Internetseite der Barmer unter www.bifg.de/atlas abrufen.