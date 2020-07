Viele Mängel im Datenschutz : Die besten Anbieter von Fotobüchern

Optisch überzeugen die Fotobücher der meisten Anbieter. Doch es gibt große Mängel im Datenschutz. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Düsseldorf Am besten schneiden die Produkte von Lidl und Aldi ab. Doch bei vielen Anbietern sind laut einem Bericht von Stiftung Warentest Bilder und Daten nicht gut geschützt. Die Anbieter wollen dies verbessern.

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen gehen bald zu Ende. Bis zum 11. August kehren noch viele Urlauber von ihren Reisen zurück. Viele wollen ihre Erinnerungen im Anschluss vermutlich festhalten. Eine beliebte Möglichkeit dazu bieten Fotobücher. Stiftung Warentest hat insgesamt zwölf Anbieter einem Test unterzogen. Der Großteil von ihnen wies erhebliche Sicherheitslücken auf.

Sieben der zwölf Anbieter erleichterten es Fremden oder Hackern laut der Warentester durch ihre laschen Sicherheitsvorkehrungen, private Bilder und Kundendaten von Auftraggebern einzusehen. Dazu gehören Cewe, dm, Fotoinsight, Myposter, Pixum, PosterXXL und Tchibo. Von den Testern erhalten diese Anbieter daher die Note „mangelhaft“ beim Schutz persönlicher Daten.

Im Test zeigte sich, dass kaum ein Anbieter die Mindestlänge von Passwörtern, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auf acht Zeichen festlegt, erfüllt. So war es bei Cewe, Fotoinsight und PosterXXL möglich, lediglich ein Zeichen als Passwort festzulegen. „Hacker knacken so etwas in Sekunden“, heißt es bei der Stiftung Warentest. Bei anderen Anbietern fiel der Test ähnlich aus: Bei Tchibo waren drei Zeichen erlaubt, bei dm und Pixum sechs und bei Myposter sieben.

Schlimmer stellte sich die Lage bei weiteren möglichen Schutzmechanismen heraus. Kein Anbieter im Test setzte auf allen Zugangswegen zum Konto ein Limit für Anmeldeversuche. Anbieter forderten Nutzer beispielsweise nur im Browser, aber nicht in der Software per Mail auf, ein neues Passwort zu vergeben, wenn die Anmeldung in mehreren Fällen nicht klappte. Meist konnten die Tester beliebig oft ein Passwort ausprobieren, ohne dass die Eingabe verzögert oder verhindert wurde.

Stiftung Warentest reagierte sofort auf die Missstände im Datenschutz und informierte die betroffenen Anbieter. Alle sagten zu, in Zukunft längere Passwörter von ihren Kunden einzufordern. „Bis auf Myposter und Tchibo setzten das alle innerhalb von 32 Tagen um“, heißt es im Bericht von der Stiftung Warentest.

Von den groben Mängeln in der Datensicherheit abgesehen, überzeugten etliche Anbieter mit ihrem reinen Produkt. Cewe, Fotoinsight und Pixum lieferten die beste Bildqualität ab. Auch Aldi, Lidl, Saal und Tchibo lieferten gute Bildergebnisse ab. Bei Myposter schlichen sich jedoch größere Fehler in die Fotos ein, besonders Farbstiche und Streifen. Und die Bilder beim Anbieter PosterXXL wirkten laut den Testern teilweise zu dunkel.

Aufgrund der teilweise sehr großen Lücken im Datenschutz bekommen Cewe, Fotoinsight und Pixum jedoch keine gute Testnote (alle „mangelhaft“). Das gleiche Schicksal erleiden auch dm, PosterXXL, Tchibo und Myposter, die laut Test teilweise auch deutliche Schwächen in der Abwicklung der Fotobuchbestellung oder bei der Qualität der gelieferten Bilder aufwiesen.

Am besten schneidet das Fotobuch vom Discounter Lidl ab (Note 2,0), dicht gefolgt von Aldi (2,1) und Saal (2,1). Der einzige Anbieter, der annähernd mit dem Spitzen-Trio mithalten kann, ist das Angebot der Drogeriemarkt Rossmann. Die Note fällt mit 2,3 nur etwas schlechter als bei den Konkurrenten aus. Grund dafür sind wiederum größere Probleme mit dem Datenschutz.

Das Ergebnis von Stiftung Warentest zeigt, dass ein gutes Fotobuch nicht zwingend viel Geld kosten muss. Mit Lidl, Aldi und Rossmann stehen drei Anbieter an der Spitze, die verglichen mit dem Rest am günstigsten sind. Der Preis für ein Fotobuch liegt jeweils knapp 15 Euro unter der Konkurrenz. Bei den zusätzlichen Versandkosten gibt es hingegen insgesamt kaum Unterschiede. Am preiswertesten liefern dm und Rossmann (2,59 Euro).