Laut Gewerkschaftsstudie : Beschäftigte wollen mehr Homeoffice

Eine Frau arbeitet im Homeoffice. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Gleichzeitig ist mit der Heimarbeit der Druck gewachsen, immer erreichbar zu sein. Das zeigt eine Gewerkschaftsstudie. Viele Unternehmen haben bereits Regelungen getroffen, die den Angestellten aber noch nicht weit genug gehen.

Es ist eine der wenigen Errungenschaften der Pandemie: das Homeoffice. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können flexibler von zu Hause aus arbeiten und sparen sich den Weg ins Büro. Doch seit die Corona-Regeln gelockert wurden und die Zahlen im Frühjahr zunächst gesunken waren, sind viele teilweise in die Betriebe zurückgekehrt. Unternehmen führten Präsenztage ein, schufen Regelungen fürs mobile Arbeiten. Eine Studie der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) legt jetzt aber nahe, dass die wohl noch nicht weit genug reichen. Zwar waren 47 Prozent der befragten Industriebeschäftigten zufrieden mit dem Anteil an Heimarbeit, 37 Prozent gaben aber an, sich mehr Arbeitszeit im Homeoffice zu wünschen.

Bei der IGBCE-Umfrage „Monitors Digitalisierung“ machten bundesweit 11.000 Beschäftigte aus 1600 Industriebetrieben mit. Sie arbeiten in allen Bereichen der Gewerkschaft – von der Chemie- und Pharmaindustrie über die Kautschuk- und Kunststoffbranche bis zur Energie- oder Zementwirtschaft. Ziel der Befragung war es, den Stand der Digitalisierung in den Betrieben zu ermitteln und Unterstützungsansätze für Beschäftigte zu entwickeln. Nach 2019 ist es das zweite Mal, dass die IGBCE diese Daten erhebt.

INFO Betrieben mangelt es an Weiterbildungen Eine Frau im Homeoffice. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow Angestellte Etwas mehr als die Hälfte der Beschäftigten zeigen laut Studie eine hohe Veränderungsbereitschaft, 74 Prozent haben große Zuversicht im Umgang mit digitalen Technologien. Betriebe Dem gegenüber steht das gering bewertete Engagement der Betriebe, digital weiterzubilden. Lediglich 30 Prozent der Befragten fühlten sich ausreichend unterstützt.

Das Ergebnis ist zweischneidig: Einerseits wissen die Beschäftigten das mobile Arbeiten sehr zu schätzen und würden es gerne weiter ausbauen, andererseits bemerkten sie auch sehr deutlich seine Schattenseiten. So gaben 55 Prozent an, die Digitalisierung bedeute für sie wachsende Arbeitsverdichtung. 2019 hatten das noch 47 Prozent der Befragten gesagt. Außerdem fällt es jedem Vierten (27 Prozent) schwer, nach der Arbeit abzuschalten, und weitere 31 Prozent haben damit teilweise Probleme. Bei der ersten Befragung vor der Pandemie hatte der Wert noch bei 20 beziehungsweise 27 Prozent gelegen. Francesco Grioli, Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands der IGBCE hält diesen Trend für ein „deutliches Warnsignal“. Er sehe eine „stillschweigende ‚Always On’-Haltung“ als Kernproblem und forderte ein Recht auf Nicht-Erreichbarkeit in den Betrieben. Die IGBCE werde Rahmenvereinbarungen zum Arbeitsvolumen mit digitalen Systemen durchsetzen, um Beschäftigte zu schützen. Außerdem sei es essenziell, dass man die mobile Arbeit branchenweit ordentlich regele.

Große Konzerne wie Covestro, Bayer oder Henkel haben klare Rahmenbedingungen dazu getroffen, teilweise Betriebsvereinbarungen aufgesetzt. So fährt Covestro ein 80/20-Modell, das den Mitarbeitern ermöglicht, den größten Teil der Arbeitswoche mobil zu arbeiten. Die 20 Prozent Präsenzpflicht können sie auch stundenweise aufteilen. Henkel dagegen setzt auf 40 Prozent Homeoffice und nennt das Konzept „Smart Work“. Auch hier könne die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden, so eine Sprecherin. Allerdings heißt es aus Betriebsratskreisen, dass dort ursprünglich mehr Homeoffice gefordert wurde.