Hilfsmittel, Verbote und Regelungen Wann Bußgelder bei der Entsorgung von Laub drohen

Wie entsorgt man Laub richtig? Wer die herabgefallenen Blätter ordnungsgemäß entsorgen will, hat dazu mehrere Möglichkeiten. Zum einen können sie in kleinen Mengen in der Biotonne oder auf dem Kompost gebracht werden. Bei größeren Mengen empfiehlt es sich, das Laub in dafür vorgesehene Säcke zu packen und zum Recycling- oder Wertstoffhof zu bringen. Bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg ist dies beispielsweise kostenlos. Einige Gemeinden stellen Verbrauchern Laubbehälter am Straßenrand zur schnellen Entsorgung zur Verfügung. Diese werden dann von einem städtischen Entsorger abgeholt, sodass der Verbraucher sich nicht selbst um den Transport kümmern muss, so die Verbraucherzentrale NRW. Wer sich nicht sicher ist, wie Laub richtig entsorgt wird und welche Regeln für die Entsorgung gelten, der findet nach Angaben von Haus und Grund Deutschland hilfreiche Informationen auf den Webseiten der kommunalen Entsorger.