Mallorca ein Drittel teurer Reisen wird teurer, gebucht wird trotzdem

Wie geht es der Reisebranche, wie werden das Ostergeschäft und dann die Sommersaison? „Die Nachfrage hat sich deutlich erholt“, sagt Ute Dallmeier, Chefin des LCC-Reisebüros in Mönchengladbach, „aber für Schnäppchen muss man suchen“. Hektische Ferientage speziell am Airport Düsseldorf erwartet die Gewerkschaft Verdi: „Der anstehende Wechsel der Gepäckfirma ausgerechnet zum Start der Osterferien ist sehr unglücklich“, sagt Verdi-Sekretär Marvin Reschinsky. „Und weitere Engpässe bei den Passagierkontrollen sind zu befürchten.“ Gleichzeitig spaltet sich der Markt: 70 Prozent der Bürger planen für dieses Jahr eine Urlaubsreise, in den beiden Vorjahren waren es jeweils nur 61 Prozent oder 49 Prozent. Das ergibt eine repräsentative Untersuchung durch die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) in Kiel, die zur diesjährigen Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin vorgestellt wurde. Doch während nur jeder Fünfte keine Lust aufs Verreisen hat, sind sich mit 54 Prozent viel weniger Menschen als in den Vorjahren sicher, dass sie sich einen Urlaub leisten können. 23 Prozent werden aus Finanznot eventuell gar nicht wegfahren. „Beim Geld ist das Zutrauen in die eigenen Möglichkeiten zur Reisefinanzierung gesunken“, erklärt Friedericke Kuhn, Leiterin der FUR.