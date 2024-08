Breites Angebot Tipps für Last-Minute-Reisen in den Sommerferien

Schauinland aus Duisburg ergänzt, die Reisenden könnten sparen, wenn sie flexibel bei der Auswahl des Zieles sind. Noch in den NRW-Schulferien sei beispielsweise möglich, für eine Woche mit zwei Erwachsenen plus Kind für 1800 Euro nach Varna am Schwarzen Meer in Bulgarien zu kommen. Geboten würde Halbpension mit Abflug in Düsseldorf. Schauinsland weist daraufhin, eine Abreise ab einem Airport abseits von NRW könne eventuell die Kosten senken. Das können Hannover oder Bremen sein, da in Niedersachsen und Bremen die Schulferien nur bis zum ersten August-Wochenende gehen.