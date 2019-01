Elektronikmesse CES: Las Vegas wird zum Auto-Mekka

Las Vegas Dienstag beginnt die Elektronikmesse CES. Früher ging es nur um Unterhaltungselektronik, heute ist das Fahrzeug der Zukunft ein zentrales Thema.

Es vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo über künstliche Intelligenz geredet wird. KI ist eines der beherrschenden Themen der Gegenwart, und dazu gehört natürlich auch das selbstfahrende Auto, bei dem der Fahrer von einst zu großen Teilen nur noch Zuschauer ist. Wen wundert’s, dass das bei der diesjährigen Elektronikmesse CES, die morgen in der amerikanischen Metropole Las Vegas beginnt, nicht anders ist.

Dabei denkt man bei dem Begriff „Consumer Electronics Show“ (dafür steht die Abkürzung CES) nicht zwangsläufig an den Straßenverkehr. Doch in den vergangenen Jahren ist die Technik-Messe immer mehr zum Schaufenster der Autobranche geworden. Die Hersteller präsentieren die Fahrzeuge der Zukunft, und dabei geht es meist um selbstfahrende Autos, um künstliche Intelligenz in Cockpits und um Elektrofahrzeuge. Was die Besucher bei der diesjährigen Auflage der Messe unter anderm erwartet: