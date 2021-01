Kurzinterview zu Joe Bidens Amtsübernahme in den USA : „Klima-Beitritt der USA bringt mehr als die deutsche Energiewende“

Kurzinterview zu Joe Bidens Amtsübernahme in den USA

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, ist im Kurzinterview zum Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden vorsichtig optimistisch: Die transatlantischen Beziehungen dürften sich verbesser – und sogar ein neues transatlantisches Freihandelsabkommen sei denkbar, meint der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Welche Erwartungen knüpfen Sie an den Amtswechsel in den USA für die deutsche Wirtschaft und auch die deutschen Unternehmen in den USA?