Zachert setzt auf Industriestrompreis Lanxess-Gewinn bricht ein

Die hohen Energiepreise belasten auch die Produktion in den Niederrheinwerken Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen. Solange sich die Standortfaktoren in Deutschland nicht verbessern, werde Lanxess auf einen Ausbau verzichten, hatte Zachert im November gesagt. Nun unterstützt er Robert Habecks Pläne für einen Industriestrompreis: „Wir begrüßen die Pläne des Wirtschaftsministeriums. Jetzt kommt es auf die konkrete Ausgestaltung und vor allem auf die schnelle und handwerklich saubere Umsetzung an“, sagte Zachert unserer Redaktion. „Wir hoffen, dass alle in der Ampelkoalition den Willen dazu haben und an einem Strang ziehen.“ Andernfalls würden die energieintensiven deutschen Industrien ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Grundsätzlich gelte, dass Lanxess bis 2040 klimaneutral werden wolle, sagte Zachert weiter. „Damit wir diese Transformation erfolgreich bewältigen können, brauchen wir mittelfristig ausreichend Energie aus erneuerbaren Quellen, und zwar zu wettbewerbsfähigen Marktpreisen.“