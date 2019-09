Mehr als eine Million Tonnen jährlich : Landkreistag fordert sofortigen Stopp deutscher Müllexporte

Ein Zollbeamter verschließt einen Container mit Plastikmüll am Hafen von Tanjung Priok in Jakarta. (Archivfoto).

Berlin Mehr als ein Million Tonnen Plastikmüll werden jedes Jahr ins Ausland exportiert. Schlecht für die Meere und unnötig, findet der Deutsche Landkreistag. Es müsse mehr in Deutschland recycelt werden.

Der Deutsche Landkreistag hat ein sofortiges Exportverbot für Plastikmüll gefordert. Deutschland verfüge über eine funktionierende Entsorgungsstruktur und Recyclingwirtschaft, teilte der Spitzenverband am Montag in Berlin mit. Der hierzulande anfallende Müll müsse auch hier verwertet werden.

Nach Zahlen des Umweltbundesamtes (UBA) werden jährlich mehr als eine Million Tonnen Kunststoffmüll in andere Länder verkauft. Das Bundesumweltministerium wies am Montag darauf hin, dass es sich dabei überwiegend um Gewerbemüll und nicht um privaten Plastikmüll handele, der von vielen in die „Gelbe Tonne“ sortiert wird.

Nach Ansicht des Landkreistages würde eine Müllverwertung in Deutschland wichtige Ressourcen sichern, lange Transportwege sparen und einen Beitrag dazu leisten, den Plastikmüll in den Meeren zu reduzieren. Der Verband forderte zudem die Abfallvermeidung - etwa durch Mehrwegsysteme und eine Ausweitung des Pfands auf alle Einwegflaschen aus Kunststoff - voranzubringen. Die EU-Verbote für Einwegartikel wie Strohhalme, Geschirr und Wattestäbchen sollten konsequent umgesetzt werden. Nicht zuletzt könne die Digitalisierung sowie eine bessere Markierung von Materialien und Inhaltsstoffen eine bessere Sortierung und Verwertung unterstützen, hieß es.

Das Umweltministerium wies am Montag auf neue internationale Handelsbeschränkungen hin, die im Frühjahr vereinbart worden sind. 187 Staaten hatten sich im Mai darauf geeinigt, dass künftig nur noch sortierter, gereinigter und wiederverwertbarer Plastikmüll gehandelt werden darf. „Diese neuen Regeln werden nun in der OECD und in der EU umgesetzt, was de facto zu einem Exportverbot für verschmutzten oder vermischten Plastikmüll aus der EU in Schwellen- und Entwicklungsländer führen wird“, hieß es.