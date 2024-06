Hohe Kinderzulagen bei Beamten Land will bei Beamten Wohnorttrickser entlarven

Nordrhein-Westfalen ist dabei, die Wohnorte aller Beamten mit Kindern im Land zu überprüfen. Das bestätigte das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) unserer Redaktion. Bei rund 133.000 Personen wurde bei der jeweiligen Kommune digital abgefragt, ob der dort angegebene Hauptwohnsitz den Tatsachen entspricht. 12.300 Beamte davon erhielten oder erhalten einen Brief, mit dem sie aufgefordert werden, eine schriftliche Bescheinigung über ihren Hauptwohnsitz abzugeben. In diesen Fällen hatte die automatische Überprüfung im Einzelfall nicht funktioniert, was unter anderem am Datenschutz liegen kann.